Video: Acil Durum Kurtarma Personeli Shanghai'da Kovid-19 ile Mücadelede Ön Saflarda Yer Alıyor

Çin'in ekonomik merkezi Shanghai'da acil durum kurtarma personeli Kovid-19 vakalarında yaşanan son artışla mücadelede ön saflarda hizmet veriyor.

Kurtarma görevlerinin yanı sıra mahallelerin dezenfekte edilmesi, kent sakinlerine günlük ihtiyaç maddelerinin dağıtılması ve geçici hastanelerin korunması çalışmalarına da yardımcı oluyorlar.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel