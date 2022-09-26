Video: 7. Çin-Avrasya Fuarı'ndaki Teknolojilerin Getirdiği Yeşil ve Düşük Karbonlu Hayat

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri

"Şu anda 7. Çin-Avrasya Fuarı'nın ana mekanı olan Xinjiang Uluslararası Konferans ve Fuar Merkezi'nde bulunuyorum. Xinjiang önemli bir enerji üssü ve yeni enerji geliştirmede atılımlarda bulunuyor. Gelin yeni teknolojilerin bizi yeşil ve düşük karbonlu hayata nasıl yaklaştırdığına birlikte bakalım.

Bu dev burcun ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını merak ediyorum."

WANG BİN, TBEA Ltd. Şti. Başkanlık Ofisi Direktörü

"Bu teşhir ürünü +/-800 kilovat kuru tipte bir burç. Bu bir trafonun ana parçası. Aynı zamanda bunu ilk defa sergiliyoruz. Bu ürün Qinghai-Henan UHV iletim projesinde başarıyla uygulandı."

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri

"Xinjiang'ın yeni enerji geliştirme açısından avantajları nelerdir?"

WANG BİN, TBEA Ltd. Şti. Başkanlık Ofisi Direktörü

"Bilindiği gibi Xinjiang'ın yeterli güneş ve rüzgar enerjisi bulunuyor. Aynı zamanda geniş bir arazisi var. O nedenle burası TBEA gibi şirketlerin güneş enerjisi santrali ve rüzgar enerjisi santrali kurması için ideal bir bölge."

ZHANG YUYANG, Xinhua muhabiri

"Fuarda geleceğin enerji istasyonunun da olduğunu duydum. Hadi gidip bir bakalım."

WEİ PEİPEİ, PetroChina Xinjiang Pazarlama Ltd. Şti. Görevlisi

"Burada elektrik, petrol, doğalgaz ve hidrojen için şarj ve yakıt ikmali ekipmanlarını sergiliyoruz. Bu şarj ünitesi 800 voltluk bir yüksek voltajlı hızlı şarj istasyonu. Hidrojen yakıt ikmali aynı zamanda gelecekte yeni enerji geliştirmemiz için önemli yollardan biri. Stratejimize uygun olarak 2030 yılına kadar geleneksel enerjiyi yeni enerji kaynaklarıyla değiştirmeyi planlıyoruz."

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Pazartesi günü başlayan ve dört gün süren 7. Çin- Avrasya Fuarı hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.