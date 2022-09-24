Üye Girişi
Haberi Paylaş

Video: 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sergilenecek Ürünlerin İlk Partisi Gümrükten Geçti

Güncel Haberler

Video: 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Sergilenecek Ürünlerin İlk Partisi Gümrükten Geçti

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verdiği bilgilere göre 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek toplam 560 milyon yuan (79,5 milyon ABD doları) değerindeki ilk parti sergi ürünü Salı günü gümrükten geçti.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verdiği bilgilere göre 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek toplam 560 milyon yuan (79,5 milyon ABD doları) değerindeki ilk parti sergi ürünü Salı günü gümrükten geçti.

Dünyaca ünlü Çinli mücevherat yaratıcısı Wallace Chan tarafından hazırlanan 25 adet nadir mücevherat sanat eseri, Hong Kong'dan Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na ulaştı ve gümrükten geçerek Shanghai Kongre ve Sergi Merkezi'ne geldi.

Sergilenecek ürünler arasında Wallace Chan'ın en ünlü eserlerinden biri olan "Natürmort" Ağustos Böceği Broş ve Heykeli bulunuyor.

Söz konusu eser, fuarın tarihinde beyan edilen en yüksek değere sahip sergi ürünü olacak.

5. CIIE, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek. CIIE, dünyanın ulusal düzeydeki ilk ithalat temalı fuarı olma özelliğine sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title