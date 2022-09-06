Video: 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da üç gün süren ve Cumartesi günü sona eren Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu, enerji gelişiminde ileriye giden yolu keşfetmek için 26 ülke ve bölgeden davetlileri biraraya getirdi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da üç gün süren ve Cumartesi günü sona eren Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu, enerji gelişiminde ileriye giden yolu keşfetmek için 26 ülke ve bölgeden davetlileri biraraya getirdi.

Enerji, karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü ve kalkınma temasıyla düzenlenen forum, enerji sektöründe üst düzey bir diyalog ortamı, başarının piyasaya sunulması platformu ve uluslararası işbirliği ve alışveriş aşaması oluşturmayı amaçladı.

Bu arada, 2022 Çin (Taiyuan) Uluslararası Enerji Endüstrisi Fuarı, forumun bir parçası olarak eş zamanlı düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar bu fuarda düşük karbonlu enerji geliştirme alanındaki en son başarılarını sundu.

WANG KEXİN, Çin Demiryolları 12. Büro Grubu personeli:

"Drone'a benziyor ama aslında drone ve tankın bir kombinasyonu. Özellikle köprü, beton baraj ve diğer beton binalar için kullanılan betonu algılama işini tamamlamak için radar taşıyor."

MENG HAODONG, Huawei Dijital Güç personeli:

"Önümüzde Huawei tarafından üretilen bir dizi yerli yeşil elektrik simülasyon cihazı var. Tüm sistemin tepesinde fotovoltaik panel bulunuyor. Fotovoltaik paneli güneş ışığını aldığında, güneş ışığını doğru akıma dönüştürecek ve doğru akım, alternatif akıma çevrildikten sonra bir depolama sisteminde saklanabilecek. Bunun gibi bir dizi cihaz, temelde üç veya dört kişilik bir ailenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilir."

ZHOU KANG, Çin Demiryolları Taiyuan Grubu Limited Şirketi:

"Bu yeni enerjili bir demiryolu acil kurtarma aracı. Diğer kurtarma araçlarıyla arasındaki en büyük fark, temelde sıfır karbon emisyonu sağlayan ve kirliliği azaltan yeni enerjiyi kullanması. Aynı zamanda motoru, diğer benzinli ya da dizel araçların motorundan daha az güçlü değil."

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Buradaki bazı katılımcıları ziyaret ettikten sonra, yeni enerjinin artan sayıda senaryoda kullanıldığını ve ayrıca Çin'in çift karbon hedeflerine ulaşmak için yeşil çabalarını görebiliyoruz. ve bu çabalar yalnızca hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda daha yeşil bir dünya inşa etmek için de geçerli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.