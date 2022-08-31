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Video: 2022 Savunma ve Güvenlik Fuarı Tayland'da Açıldı

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Video: 2022 Savunma ve Güvenlik Fuarı Tayland'da Açıldı

2022 Savunma ve Güvenlik fuarı Pazartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.

2022 Savunma ve Güvenlik fuarı Pazartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı.

"Ortaklığın Gücü" temalı dört günlük fuar, ekipmanlarını ve teknolojilerini sergilemek isteyen 30'dan fazla ülke ve bölgeden 300'den fazla şirketi çekti.

İki yılda bir düzenlenen etkinlik, bölgede savunma ve iç güvenlik ürünlerinin sergilenmesi, alışveriş ve işbirliği için önemli bir platform görevi görüyor.

Fuar organizatörüne göre, Çin, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur gibi ülkeler bu yılki etkinlikte ulusal pavyonlarını kurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Togo Cumhuriyeti Tayland Güncel Haberler

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