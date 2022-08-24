Video: 2022 Dünya Robot Konferansı'ndaki İlgi Çekici Robotlar

YANG ZHİXİANG, Xinhua muhabiri: "Beijing'den herkese merhaba. Ben Çin'in Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhixiang. Şu anda 2022 Dünya Robot Konferansı'yla ilgili haberleri vermek için Beijing Etrong Uluslararası Sergi ve Kongre Merkezi'nde bulunuyorum.

YANG ZHİXİANG, Xinhua muhabiri:

"Beijing'den herkese merhaba. Ben Çin'in Xinhua Haber Ajansı'ndan Zhixiang. Şu anda 2022 Dünya Robot Konferansı'yla ilgili haberleri vermek için Beijing Etrong Uluslararası Sergi ve Kongre Merkezi'nde bulunuyorum.

Bu yılki Dünya Robot Konferansı'na 100'den fazla Çinli ve uluslararası kuruluş katıldı. Dört günlük etkinlik boyunca 500'den fazla robot seti sergileniyor ve bunların 30'dan fazlasının dünya lansmanı yapılıyor.

Aslında bu yılki konferansı hayli merak ediyorum ve sanırım sizin de aklınıza benimkiyle aynı sorular geliyor olabilir. Ne tür robotlar sergileniyor? ve bizim için neler yapabilirler? Şimdi, öğrenmek için lütfen bana katılın."

Bu yıl konferansa, 15 ülke ve bölgeden 300'den fazla misafir davet edildi; forumda robotik alanındaki en son akademik başarıları ve gelişim trendlerini paylaşacaklar.

Fuarda; medikal hizmetler, lojistik, tarım, mimari, imalat ve madencilik gibi uygulama senaryolarında yer alan robotlar sergileniyor.

Lİ BOYANG, EXrobots CEO'su:

"Bu sergiye bu kez beş robotla katılıyoruz ve bu robotların çoğu insansı robotlar. 10 yılı aşkın süredir insansı robotları araştırıyoruz. İnsan gibi robot yapma üzerine çalışmalar yaptık.

Burada, bilim robotları ve performans robotları gibi bazı robotları görebilirsiniz. İnsansı robotlarımızı yapmak için endüstriyel robotlar da kullanıyoruz. Aslında insansı robotlar, robot alanındaki en karmaşık robotlar. Bu yüzden birçok ana teknik üzerinde çalıştık."

Fuarda, popüler bir sokak lezzeti olan Jianbingguozi yani Çin usulü krep yapan bir robot ziyaretçilerin dikkatini çekti.

ZHANG RUNBO, Joybing Mühendisi:

"Robotumuz, Jianbingguozi yapmak için 24 saat çalışabilen yapay zeka tabanlı bir robot. Temel teknolojimizi kullanıyoruz, bu derin öğrenmeye dayalı bir bilgisayar görüşü. ve bu görüş sayesinde, robotun hareketleri, üstüne uygulanan kuvvet gibi her birimi koordine edebiliyoruz ve böylece sıcak ve lezzetli bir Jianbingguozi yapma prosedürünü standartlaştırabiliyoruz."

Fuarda, bir dizi performans sergileyen dört ayaklı bir robot köpek büyük ilgi gördü.

CHEN Lİ, Unitree Kurucu Ortağı:

"Şirketimizin adı Unitree Robotics. Biz bir start-up şirketiyiz ve robot köpeklere odaklanıyoruz. Küçük, orta ve büyük ebatlarda robot köpeklerimiz var. Küçük robot köpeklere GO1 diyoruz, bunların fiyatı 2.000 ABD doları. Bu sadece başlangıç seviyesinde. GO1 seviyesindeki bir robot köpek bir çok performans sergileyebilir; dans edebilir, güvenlik görevini üstlenebilir ve ayrıca incelemeler yapabilir. Evinizde kullanılabilir ve çocuğunuz için bir hediye olabilir."

18-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte forum, fuar ve yarışma olmak üzere üç büyük organizasyon yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.