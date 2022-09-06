Video: 2022 Cıftıs'ın Uluslararası Katılımcıları Çin'de Büyük Fırsatlar Görüyor

2022 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı'nın (CIFTIS) uluslararası katılımcıları Çin'de büyük fırsatlar görüyor.

GIACOMO RICCIOTTI, İtalyan Ticaret Komisyonu Beijing Ofisi Ticaret Delegesi Vekili:

"Bu fuarın Çinli şirketlerin sunabileceği tüm inovatif ürünleri sergilemesi için iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda birçok yabancı şirketin burada olması için de iyi bir etkinlik. İtalya CIFTIS'ta ilk kez yer alıyor. Gelecekte Çin'deki varlığımızı genişletmek istediğimizi düşünüyorum ve bu nedenle de İtalyan şirketlerinin hizmet sektöründeki Çinli şirketlerle işbirliği yapması için fırsatlar bulmak istiyoruz."

MHD ZIAD ZAITOUN, Suriye'den bir fuar katılımcısı:

"Şahsen Çin'in hizmet ticareti ve lojistik konularında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna inanıyorum. Aslında bu bizim fuara ilk katılışımız. Ancak bu yıl buraya geldikten, fuarda beş gün geçirdikten sonra söyleyebilirim ki burada olmak gerçekten çok verimli. Etrafta birçok şans var. Diğer birçok fuarın yanı sıra bu fuarın Çin ile diğer ülkelerdeki işletmeler arasında köprü görevi göreceğine inanıyorum."

SAMEER AHMAD, Nepal'den bir fuar katılımcısı:

"Bunun, benim gibi insanların gelip, gelecek için muhteşem fırsatlar yakalaması için muhteşem bir platform olduğuna inanıyorum. Bu benim fuara ikinci kez katılışım ve bana çok yardımcı olacağını düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.