Vidanjör Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Vidanjör Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vidanjörün çarpması sonucu Ayşe Zorlu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAZA KAMERADA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarpmasıyla Ayşe Zorlu'nun yaşamını yitirdiği kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zorlu'nun vidanjörün çarpmasıyla aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği anlar yer aldı.

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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