Victoria Eyaleti'nden Aborjinlere Tarihi Anlaşma

Avustralya'nın Victoria eyaleti, yerli halk Aborjinlerle ülke tarihinde ilk kez hukuki geçerliliği bulunan bir anlaşmaya imza attı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'ün haberine göre, Victoria yönetimi ile yerli halkın temsilcileri arasında yaklaşık on yıl süren istişare ve müzakerelerin ardından varılan anlaşmayla ülke tarihinde bir ilke imza atıldı.

Yasal bağlayıcılığı olan ve 12 Aralık'ta yürürlüğe girmesi planlanan anlaşma, Aborijin toplulukların yönetimleri üzerinde daha fazla söz sahibi olmalarını mümkün kılıyor.

Anlaşma, eyaletin yasal reformlar konusunda Aborjin halkıyla istişarede bulunması için ek şartlar getirmesini öngörüyor.

Yerli halka yönelik "resmi özür" niteliğinde işleyecek anlaşma, Victoria yönetimine tavsiyelerde bulunacak yerli halktan oluşan daimi bir temsilci grubunun kurulmasını içeriyor.

Yeni Zelanda ve Kanada gibi yerli halkların barındığı ülkelerde bu topluluklarla anlaşma yapmak yaygın olsa da Avustralya'da ilk defa yerli halk ile bir eyalet arasında yapılan antlaşmanın yasalaştığı belirtiliyor.