Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan polisler anıldı

Fatih Vezneciler'de 2016'da gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu'nun Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında anma töreni düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına aileler, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Şehitlikte saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra lokma ikramı yapıldı. Şehit aileleri idam yasasının geri gelmesini istedi.

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü ve Gökhan Topçu'nun Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Terör saldırısının 7. yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şehitlikte düzenlenen anma programına, ailelerin yanı sıra İstanbul'daki bazı emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlikteki polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra lokma ikramı yapıldı.

Şehit Kadir Cihan Karagözlü'nün ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tam 7 sene geçti. Yine Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeyiz, yine anma programındayız. Biz devletimizin yanındayız, devletimiz de bizim yanımızda. Devletimizden tek isteğimiz, idam yasasının geri gelmesi. Biz şehit ailelerinin anca yüreği ferahlayacak. Bunu istiyoruz. Burada şehit mezarlıklarının daha çok dolmasını istemiyoruz." dedi.

7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde yoldan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait iki midibüse bombalı araçla terör saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Kadir Cihan Karagözlü, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olmuş, 36 kişi de yaralanmıştı.