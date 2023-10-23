Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan çiftin ismi parka verildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Zeytinburnu 10. Yıl Deresi havzasında yürüttüğü çalışmalar kapsamında oluşturulan parka, terör örgütü PKK'nın Vezneciler'de düzenlediği terör saldırısında yaşamını yitiren Esra ile Hakan Tekin çiftinin adı verildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Zeytinburnu 10. Yıl Deresi havzasında yürüttüğü çalışmalar kapsamında oluşturulan parka, terör örgütü PKK'nın Vezneciler'de düzenlediği terör saldırısında yaşamını yitiren Esra ile Hakan Tekin çiftinin adı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Zeytinburnu 10. Yıl Deresi Havzası Projesi" ve "Şehit Esra-Hakan Tekin Parkı"nın açılışı için Kazlıçeşme Meydanı Marmaray İstasyonu önünde tören düzenlendi.

Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile şehit çiftin ailesi katıldı.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak millete, şehitlere ve geçmişe layık olmak konusunda sorumlu olduklarını söyledi.

Parkın bir köşesine şehitlerin adını yaşatacak bir tasarım üretilmesini talep eden İmamoğlu, "Teröre karşı duruşumuzu ve barışı simgeleyen güzel bir köşenin varlığı çok değerli olacaktır." dedi.

İmamoğlu, İstanbul'da çok güzel bir enerji yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şehrin geçmişine ve geleceğine layık olma gayreti içerisinde olan bireyleriz. İddiayla söylüyorum ki görevimin başında 'İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmak istiyorum.' demiştim. 'En demokrat belediye başkanı olmak istiyorum.' demiştim. Şunu da ilave edeyim, en eşitlikçi belediye başkanı da olma konusunda çok iddialıyım. Kaldı ki bizden önceki 15-20 yıla dönüp baktığınızda, zaten açık ara öndeyiz ama eşitlikçi hizmetin bu toplumun hayatına yerleşmesi lazım."

İSKİ Genel Müdürü projeyi anlattı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise 10. Yıl Deresi havzasında 3 bin 659 metre atık su kanalı yapılarak, bu ihtiyacın karşılandığını söyledi.

Karışık çalışan hatlar ayrıştırılıp su baskınlarının önlendiğini ifade eden Başa, atık suların Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönlendirildiğini, böylece Marmara Denizi'ne bölgeden atık su karışmasının engellendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, şehit çiftin ailesiyle anı fotoğrafı çektirdi.

Terör örgütü PKK tarafından Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında vefat edenler arasında İstanbul Üniversitesi (İÜ) personeli Esra Tekin ve eşi Hakan Tekin de yer alıyordu.