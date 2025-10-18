Haberler

Vezirköprülüler Ankara'da Geleneksel Buluşmada Bir Araya Geldi
Ankara'da düzenlenen Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması'nda Vezirköprülüler, öğrenciler ve yerel yöneticiler bir araya geldi. Programa katılan Vezirköprü Kaymakamı ve Belediye Başkanı, gençlere destek sözü verdi.

Ankara'da yaşayan Vezirköprülüler ve üniversite öğrencileri, Çankaya ilçesinde bir restoranda bir araya geldi.

Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması programına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ile bürokratlar, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

Platform Başkanı Mustafa Sezer, Vezirköprülü gençlere sahip çıkmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Programda öğrenciler kendilerini tanıttı.

Kaymakam Kaya, her zaman arkasında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
