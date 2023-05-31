Vezirköprü Sarıdibek İlkokulu'nda yetişkin okuma bayramı şenliği düzenlendi

Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi tarafından Sarıdibek İlkokulu'nda açılan okuma yazma kursunu bitirenler için okuma bayramı şenliği gerçekleştirildi.

Bu eğitim öğretim yılında açılan okuma yazma kursuna katılan 14 kursiyerin 10'u belge almaya hak kazandı.

Başarılı kursiyerler için kurs öğreticisi Ümmü Habibe Özen tarafından okuma şenliği düzenlenerek belgeleri verildi.

Okul çağında çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kursiyerler okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, okuma yazma kursunun açılmasına vesile olan Sarıdibek İlkokulu Müdürü Murat Tozlu ve okuma yazma kursunda görev alan sınıf öğretmeni Ümmü Habibe Özen'e teşekkür ederek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 'Her zaman, her yerde, herkes için eğitim' anlayışıyla hareket etmekteyiz. Yeter ki istekli kursiyerler olsun." dedi.