Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nden Kadın Personellere 8 Mart Sürprizi
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele çiçek ve hediye verdi. İşletme Müdürü Mecit Koçak, kadın personelin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele çiçek ve hediye verildi.
Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İşletme Müdürlüğünde görevli kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadınların hayattaki önemine değinen Koçak, kadın personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.