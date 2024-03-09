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Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nden Kadın Personellere 8 Mart Sürprizi

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Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele çiçek ve hediye verdi. İşletme Müdürü Mecit Koçak, kadın personelin çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personele çiçek ve hediye verildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İşletme Müdürlüğünde görevli kadın personelin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların hayattaki önemine değinen Koçak, kadın personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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