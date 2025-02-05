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Vezirköprü Muhtarlar Derneği'ne Yeni Başkan Seçildi

Vezirköprü Muhtarlar Derneği'ne Yeni Başkan Seçildi
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Hacılı Mahallesi Muhtarı Gülami Sağlam, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanlığına tek aday olarak seçildi. Seçimlerde oyların tamamını alan Sağlam, derneği güçlendirmeyi hedefliyor.

Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hacılı Mahallesi Muhtarı Gülami Sağlam getirildi.

Vezirköprü Muhtarlar Derneği binasında yapılan ve mevcut başkan Abdulhay Şahin'in aday olmadığı olağan genel kurula Gülami Sağlam tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Sağlam, başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Veysel Karaca, Emrah Keskin, Sebahattin Yıldız, Fezayir Yüksel ve Erdal Ünal'dan oluştu.

Sağlam, 40'ın üzerinde üyeleru bulunduğunu belirterek, "Birkaç muhtar arkadaşımız daha derneğimize üye olacak. Allah'ın izniyle birlik ve beraberliğimizi bozmadan derneğimizi güçlendirerek daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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