Vezirköprü'de 3. Motosiklet Festivali Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Motosiklet Sporları Kulübü (VEMOK) tarafından Vezirköprü Motosiklet Festivali'nin (MOTOFEST) bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Festival, ilçe merkezinde motosikletçiler tarafından oluşturulan kortejle başladı. Kortej, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün de katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan başlayarak Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda son buldu.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda kurulan kamp alanında devam eden etkinliklerde katılımcılar çeşitli oyunlarla ve konserlerle eğlendi.

VEMOK Başkanı Serkan Ersoy, birçok ilden motosiklet kulüpleri ve motosikletseverlerin bir araya geldiğini belirterek, "Geçen yıl devam edeceğiz demiştik, bu yıl devam ettirebildiğimiz için mutluyuz. Festivalimizle Vezirköprü'müzün tanıtımına ve turizmine katkı sağlayabilmeyi hedefliyoruz." dedi.