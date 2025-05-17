Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Yapıldı
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Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Vezirköprü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, olağan genel kurul toplantısını Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Hüseyin Kaya'nın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda, gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider tabloları değerlendirildi ve oy birliğiyle kabul edildi.

Çarşaf liste ile gidilen seçimde yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Bekir Çalışkan, Hüseyin Kaya, Şaban Koç, İbrahim Karaca ve Rıfat Bolat.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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