Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine boya ünitesi kuruldu - Haberler

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrostatik boya ünitesi oluşturuldu.

Kütüphane, okul gibi eğitim kurumlarının mobilya donatılarının üretimiyle işe başlayan Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrostatik boya ünitesi de kuruldu.

Okul müdürü Fazıl Gezer, AA muhabirine, yaklaşık 600 bin liraya mal olan boya ünitesinin okulun üretimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Meslek lisesi olarak Vezirköprü'de sanayinin gerisinde değil, önünde yer almayı hedeflediklerini belirten Gezer, "Bu anlayış çerçevesinde boya ünitesi, ilk çalışmamız. Bir diğeri ise boru bükme makinesi. Sanayi Bakanlığına sunduğumuz proje de geçerse CNC torna ve CNC freze gibi iki profesyonel makine alarak ilçemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Velilere çağrıda bulunan Gezer, şunları kaydetti:

"Gelecek meslek liselerinde. Çocuklarımızın hepsinin fen lisesine gitmesine gerek yok. Yetenekli ve istekli çocuklarımızın tercih etmesi durumunda okulu bitirir bitirmez iş bulabileceğini belirtmek isterim. Çocuklarımızın ve ülkemizin gelecek planlamasını doğru yapmalıyız. Çocuklarımızın lise tercihinde ön yargıları bir kenara bırakılarak meslek liseleri velilerimiz tarafından mutlaka değerlendirilmeli."