Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Programı Düzenlendi

Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Korkmaz, Kur'an tilaveti gerçekleştirdi.

Programda video gösterimi yapıldı, Hz. Peygamberin hadislerini içeren oratoryo sahnelendi.

Öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler okunmasının ardından sona eren programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Başkanı Mehmet Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.