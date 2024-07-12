Vezirköprü Gençlik Merkezi'nde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Vezirköprü Gençlik Merkezinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezi kursiyerlerinin katılımıyla, Vezirköprü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda oryantiring yarışması düzenledi.

Yarışmaya katılanlar, alan içine gizlenmiş, "Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır" kelimelerini bir araya getirmeye çalıştı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Uyar ve Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin tarafından ödülleri verildi.

Yarışmanın ardından Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri tarafından yapılan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü temalı resim sergisi gezildi.