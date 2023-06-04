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Vezirköprü-Durağan kara yolu, kaya düşmesi sonucu trafiğe kapatıldı

Vezirköprü-Durağan kara yolu, kaya düşmesi sonucu trafiğe kapatıldı

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Sinop'un Durağan ilçesi arasındaki kara yolu kaya düşmesi sonucu trafiğe kapatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Sinop'un Durağan ilçesi arasındaki kara yolu kaya düşmesi sonucu trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağışın ardından Vezirköprü-Durağan kara yolunda yer yer toprak kaymaları ve kaya düşmeleri yaşandı.

Saraycık Mahallesi ve Çaltu Mahallesi arasına düşen büyük kaya parçaları nedeniyle yol güvenlik nedeniyle jandarma tarafından araç trafiğine kapatıldı.

Temizlik çalışmalarının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Samsun Sinop Güncel Haberler

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