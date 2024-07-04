Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliği tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, Vezirköprü Devlet Hastanesi bahçesindeki tatbikatta, personele olası yangında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Doktor, hemşire ve hastane personeline yönelik yangın eğitiminde, yakıt, ahşap ve plastik gibi yanan cisimlere nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterildi.

Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, günlük yaşamda her bireyin başına gelebilecek doğal afetlerden yangınlarda soğukkanlı olup, yangına ilk müdahalenin önem taşıdığını anlatarak, Vezirköprü İtfaiye Amirliği olarak kurumlardan gelen teklifler doğrultusunda yangınlarda alınacak önlemler ve müdahale konusunda teorik ve pratik eğitim verdiklerini kaydetti.

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