Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Mevlüt Güven atandı
Başhekim Osman Karakuş'un Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne atanmasının ardından, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Mevlüt Güven başhekimliğe getirildi. Güven, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimliğine acil tıp uzmanı Dr. Mevlüt Güven getirildi.
Başhekim Osman Karakuş'un Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne atamasının ardından 2018 yılından bu yana Vezirköprü Devlet Hastanesinde görev yapan Güven, başhekimliğe atandı.
Mevlüt Güven, evli ve 2 çocuk babasıdır.