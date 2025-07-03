Vezirköprü'den örnek bağışçı: 70 kez kan bağışı yaptı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Şevket Öztürk, 2014 yılından bu yana düzenli olarak kan bağışı yaparak 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulundu. Türk Kızılay tarafından plaketle ödüllendirilen Öztürk, kan bağışının önemine dikkat çekti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Şevket Öztürk, 70 kez kan ile kan ürünü bağışı gerçekleştirdi.
Karacaören Mahallesi sakinlerinden Öztürk, 2014 yılından bu yana düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.
Bugüne kadar büyük bölümü trombosit olmak üzere toplam 70 kez kan ile kan ürünü bağışında bulunan Öztürk, Türk Kızılay tarafından plaketle ödüllendirildi.
Öztürk, "Kan bağışı yapmak her Türk vatandaşının üzerine düşen kutsal bir görevdir. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel