Vezirköprü'de Yılan Operasyonu: İtfaiye Ekipleri Yılanı Doğaya Bıraktı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir eve giren yaklaşık 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir eve giren yaklaşık 1,5 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sırbaşmak Mahallesi'nde evinde yılan gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yatağın altına gizlenen yaklaşık 1,5 metrelik yılanı yakaladı.

Yılan daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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