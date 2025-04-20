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Vezirköprü'de Yeni Bir Camii İbadete Açıldı

Vezirköprü'de Yeni Bir Camii İbadete Açıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışta yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hayırsever vatandaşların katkılarıyla Yağcı Mahallesi'nde inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılış törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Arslan, CHP İlçe Başkan Vekili Arslan Ağca, Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından yapılan bolluk ve bereket duası sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

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Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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