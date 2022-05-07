Vezirköprü'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı - Haberler

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Vezirköprü'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" denetimi yapıldı

AA - İrfan Ağca - Güncel
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Vezirköprü'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' denetimi yapıldı

Vezirköprü ilçesinde, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Vezirköprü ilçesinde, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi Zeki Cevher İlkokulu önünde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sürücü ve yolculara trafik güvenliği konusunda broşür dağıttı, trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uygulamaya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Trafik Tescil ve Büro Amiri Ertuğrul Şimşek, Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başar, Vezirköprü Dolmuş ve Taksiciler Kooperatif Başkanı Serdar Ataman katıldı.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Trafik Haftası, Vezirköprü, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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