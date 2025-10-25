Haberler

Vezirköprü'de Yangın: Minibüs ve Eşyalar Zarar Gördü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında park halindeki bir minibüs ile ona sıçrayan alevler, ev ve iş yerinde hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, araç sahibi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında park halindeki bir minibüs ile alevlerin sıçradığı ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi'nde Şaban Gürbüz'e ait 55 N 9264 plakalı park halindeki minibüste belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, minibüsün yakınında bulunan ev ile iş yerine de sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu söndürüldü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında ev ve iş yerinde de hasar oluştu.

Olay yerine gelen araç sahibi, aracının kullanılamaz hale geldiğini görünce fenalaştı. Gürbüz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
