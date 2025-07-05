Vezirköprü'de Yangın: Kilerde Hasar Meydana Geldi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, elektrik kontağından kaynaklanan yangında bir evin yanında bulunan kilerde hasar oluştu. Mahalle sakinleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yangın çıkan kilerde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Öğürlü Mahallesi'nde Hüseyin Yalçın'a (55) ait evin yanında bulunan kilerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, mahallede sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu kilerde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel