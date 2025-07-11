Vezirköprü'de Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Vezirköprü'de Yangın: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde odunlukta çıkan yangın, bitişikteki ahşap evi etkileyerek kullanılmaz hale getirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'nde odunlukta çıkan yangın bitişikteki ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 17.00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Yarar'a ait odunlukta çıkan yangında alevler, bitişikte oturan Saim Hezer'e ait ahşap evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında Saim Hezer'e ait ev kullanılamaz hale geldi, odunluk da tamamen küle döndü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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