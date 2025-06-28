Vezirköprü'de Yangın: 30 Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü

Vezirköprü'de Yangın: 30 Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü
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Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir yangında, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazinin zarar görmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri yangını söndürdü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Avdan Mahallesi'nde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü itfaiyesi ve Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri müdahale etti.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Avdan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köse, yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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