Vezirköprü'de Yangın: 11 Dönüm Buğday ve 50 Dönüm Anız Ziyan Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında, 11 dönüm buğday ekili arazi ve 50 dönüm anız zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ederek kontrol altına aldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 11 dönüm buğday ekili ve 50 dönüm anız bulunan arazide zarar oluştu.

Örencik Mahallesi Türkmen mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiyesi ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi

Kripto para yatırımcılarına kötü haber: Günlük limit getirildi
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Ayrılığın ardından Yasemin Kay Allen'dan cesur paylaşım

Sessizliğini bozdu! Ayrılık sonrası cesur paylaşım geldi
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.