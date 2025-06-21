Vezirköprü'de Türkiye'm Halk Müziği Konseri Gerçekleşti
Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Peli Halk Müziği Korosu, şef Sertan Turan yönetiminde Türkiye'm Halk Müziği Konseri düzenledi. Konserde Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar birçok farklı bölgeye ait türküler seslendirildi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve davetliler katıldı.
Vezirköprü Müzik ve Sanat Derneği Peli Halk Müziği Korosu, şef Sertan Turan yönetiminde " Türkiye'm Halk Müziği Konseri"ni sahneledi.
Konserde Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar farklı bölgelerden türküler seslendirildi.
Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Özdemir ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel