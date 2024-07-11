Vezirköprü'de Türk Kızılaya 74 Ünite Kan Bağışı Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılaya 74 ünite kan bağışı yapıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı önüne konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında kan bağışları alındı.

Kampanyaya, kurumlar ve vatandaşlar destek verdi.

Türk Kızılayda görevli Muammer Zıvalıoğlu, 3 gün boyunca bağış aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın kan bağışları çok önemli, belki yarın sizlerin de bir yakınının kan ihtiyacı doğabilir. Bu verdiğiniz kanlar ile hayata tutunabilir." dedi.

Bağış çalışması sonucunda 74 ünite kan bağışı alındı.