Vezirköprü'de Türk Halk Oyunları Gösterisi Düzenlendi

Vezirköprü'de Türk Halk Oyunları Gösterisi Düzenlendi
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Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Türk halk oyunları gösterisinde, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait oyunlar sahnelendi. Etkinlikte eğitmenler ve öğrenciler, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması vurgusunu yaptı.

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneğince (VEGED) Türk halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eğitmenler Fatih Yazıcı, Abbas Demir, Eren Ocaktan, Bünyamin Akçan, Nagehan Atmaca Hacıeminoğlu ve Ayşe Çalış rehberliğinde hazırlanan halk oyunları ekibi, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait oyunları sahneye koydu.

Yazıcı, halk oyunlarının kültürlerinin en önemli değerlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Kültürümüzün en güzel renklerinden biri olan halk oyunlarımızı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu toprakların özünü bu sahnede hissettirmek için çıktığımız bu yolda sizlerin destekleri bizlere her zaman güç verdi. Sadece halk oyunları değil, birlik, beraberlik ve kültür zenginliğimizi de sahneye taşımaya çalıştık. Emek veren tüm eğitmenlerimize, oyuncularımıza, teknik ekibimize ve en önemlisi bizleri her zaman destekleyen siz değerli yöneticilerimize minnettarız." dedi.

Gösteri sonunda Kaymakam Özgür Kaya, eğitmenlere katkılarından dolayı plaket verdi.

VEGED başkanı Rahmi Günindi ise geceye sponsor olarak destek veren firmalara teşekkür ederek plaketlerini sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da programın hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ile sunucu Fatma Özalıcı'ya plaket verdi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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Yorumlar (1)

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