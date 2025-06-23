Vezirköprü'de "Türk Gençlik Şöleni" gerçekleştirildi

Vezirköprü'de 'Türk Gençlik Şöleni' gerçekleştirildi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Türk Gençlik Şöleni" düzenlendi.

MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı ile Ülkü Ocakları Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Burçe Bozkurt ve Ali Kınık sahne aldı. Mehter takımı gösteri sundu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bir milletin geleceğe dair en büyük hazinesi gençliğidir. Eğer arkamızda iyi yetişmiş bir gençlik bırakabilirsek o zaman bugünkü kazanımlarımızın bir anlamı olacaktır. Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Cumhur İttifakı, Türk gençliğine önemli kazanımlarda bulunmuş ve bugün çok doğru bir şekilde mesafe kat etmelerini sağlamışlardır. Bütün gençlerimize Ülkü Ocaklarının kapıları sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Baştuğ, VEZDEF Genel Başkanı Yahya Öztürk, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, Belediye Meclisi üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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