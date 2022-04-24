Vezirköprü'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vezirköprü'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA - İrfan Ağca - Güncel
 - Güncelleme:
Vezirköprü'de traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kapalıeşme Mahallesi'nde arazide çalışan Yusuf Tüysüzoğlu'nun (59) kullandığı 19 UN 121 plakalı traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Tüysüzoğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüysüzoğlu burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / İrfan Ağca - Güncel

Traktör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title