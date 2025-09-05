Vezirköprü'de Traktör ve Kamyonet Çarpıştı: 1'i Ağır 4 Yaralı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile saman balyası taşıyan bir kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile saman balyası taşıyan kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Vezirköprü-Sinop kara yolu Canlı Hayvan Pazarı mevkisinde meydana gelen kazada, İrfan K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör ile Fahri A'nın idaresindeki 55 ARK 284 plakalı saman yüklü kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken, kamyonet ise yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan İsa A. ve traktörde bulunan Sefa K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Fahri A'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.