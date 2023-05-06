Vezirköprü'de tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vezirköprü Belediyesine ait Mehmet Kaymaz'ın kullandığı 55 FU 989 plakalı traktör, Havza-Vezirköprü kara yolu Esentepe mevkisinde aynı istikamette seyreden Cengiz I. idaresindeki 51 ABB 935 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel