Vezirköprü'de Silahla Havaya Ateş Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Samukalan Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde M.G. (50 ), B.K. (41) ve R.A'nın (35) bulundurma ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş ettiklerini tespit etti.

İfadeleri alınan ve tabancalarına el konulan M.G, B.K. ve R.A, idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.