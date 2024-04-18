Vezirköprü'de Silahla Havaya Ateş Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen nişan töreninde silahla havaya ateş eden 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan ve tabancalarına el konulan şüpheliler idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Samukalan Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde M.G. (50 ), B.K. (41) ve R.A'nın (35) bulundurma ruhsatlı tabancalarıyla havaya ateş ettiklerini tespit etti.
İfadeleri alınan ve tabancalarına el konulan M.G, B.K. ve R.A, idari para cezası verildikten sonra serbest bırakıldı.