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Şehit Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe için mevlit okutuldu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen Şilepe için mevlit programı düzenlendi. Programa Kaymakam, Jandarma Komutan Vekili, Baro Temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe için ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2017 yılında şehit düşen Şilepe için Çersiyen Karabük Mahallesi Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazı öncesinde müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu, ardından katılımcılara şehit babası Nevres Şilepe tarafından ikramda bulunuldu.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, Samsun Baro Temsilcisi Oğuz Bakır, Vezirköprü Adliyesi İdari İşleri Müdürü Gökhan Badan ile vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından Kaymakam Kaya, şehidin babası ile yakınlarıyla sohbet ederek başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Vezirköprü Jandarma Tatvan Bitlis Samsun Terör Güncel Haberler

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