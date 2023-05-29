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Vezirköprü'de sağanak sele neden oldu

Vezirköprü'de sağanak sele neden oldu

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleri ile bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çakırtaş Mahallesi'nde sağanak sonucu meydana gelen selde bir otomobil sulara kapılarak sürüklendi.

Esentepe Mahallesi'nde sel nedeniyle araçlar mahsur kaldı, evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleri ile bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan sele kapılan ve boş olduğu öğrenilen otomobil için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

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