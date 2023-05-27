Vezirköprü'de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak sonucu iş yerlerini su bastı. Vezirköprü ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağmur, ilçenin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yağmur yağışı sonrası yollar göle dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Bir orman ürünleri fabrikası sel sularıyla doldu. Fabrikadaki ürünler zarar gördü. Çalışan işçiler kendi imkanlarıyla suyu fabrikanın içinden boşaltmaya çalıştı.