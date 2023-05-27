Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Vezirköprü'de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak sonucu iş yerlerini su bastı. Vezirköprü ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağmur, ilçenin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yağmur yağışı sonrası yollar göle dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Bir orman ürünleri fabrikası sel sularıyla doldu. Fabrikadaki ürünler zarar gördü. Çalışan işçiler kendi imkanlarıyla suyu fabrikanın içinden boşaltmaya çalıştı.

Vezirköprü'de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak sonucu iş yerlerini su bastı.

Vezirköprü ilçesinde önceki gün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kuvvetli yağmur, ilçenin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Yağmur yağışı sonrası yollar göle dönerken sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Bir orman ürünleri fabrikası sel sularıyla doldu. Fabrikadaki ürünler zarar gördü. Çalışan işçiler kendi imkanlarıyla suyu fabrikanın içinden boşaltmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title