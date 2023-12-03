Vezirköprü'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 6 Gözaltı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, çok sayıda ruhsatsız tabanca yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 68 tabanca fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.