Vezirköprü'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, araçlarda bulunan 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde araçlarında ruhsatsız tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Vezirköprü ilçesinde şok uygulama gerçekleştirildi.
Bu kapsamda aranan araçlarda 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.