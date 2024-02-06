Vezirköprü'de Ruhsatsız Silah ve Mermi Bulunduran Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan operasyonda, ruhsatsız silah ve mermi bulunduran bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, bir tabanca, tabanca fişekleri, kurusıkı tabancalar ve fişekler ile bir av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduran kişi gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar neticesinde O.T'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.
İstihbaratı değerlendiren ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 7 kurusıkı fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.