Vezirköprü'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Vezirköprü'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. İki kişi ruhsatsız silah bulundurmakla suçlanırken, üç kişi sosyal medya hesaplarında silahla ateş etme görüntüleri paylaştığı için gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ruhsatsız silah bulundurduğu, 3 kişinin ise sosyal medya hesaplarında silahla ateş etme görüntülerini paylaştığını belirleyince çalışma yürüttü.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
