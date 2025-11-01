Vezirköprü'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 5 ruhsatsız silah ele geçirildi. İki kişi ruhsatsız silah bulundurmakla suçlanırken, üç kişi sosyal medya hesaplarında silahla ateş etme görüntüleri paylaştığı için gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ruhsatsız silah bulundurduğu, 3 kişinin ise sosyal medya hesaplarında silahla ateş etme görüntülerini paylaştığını belirleyince çalışma yürüttü.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel