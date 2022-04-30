Vezirköprü'de polis ve jandarmadan bayram öncesi ortak trafik denetimi

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Vezirköprü ilçesinde polis ve jandarma trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında ortak denetimlere başladı.

İçişleri Bakanlığı talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen kolluk kuvvetleri tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Vezirköprü'de de İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yürütülen denetimde, sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.

Emniyet kemeri kullanımı konuları başta olmak üzere pek çok konuda denetim yapan trafik ekipleri, kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceği bildirildi.