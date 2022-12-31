Vezirköprü'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı Güncel Haberler Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İ.Ö. yönetimindeki 37 ABU 385 plakalı otomobil, Vezirköprü - Durağan kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Düşünmez'e (24) çarptı. Yaralanan Düşünmez, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Vezirköprü Gülşen Samsun Güncel Haberler

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