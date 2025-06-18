Vezirköprü'de Okul Sporları Ödül Töreni Düzenlendi

Vezirköprü'de Okul Sporları Ödül Töreni Düzenlendi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen okul sporlarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmek üzere tören düzenlendi. 452 sporcu madalya ve kupa aldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen okul sporlarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, ilçede yapılan çeşitli branşlardaki okul sporları müsabakalarında derece elde eden sporcular ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. 42 takımda mücadele eden toplam 452 sporcuya madalya ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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